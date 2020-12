Borgelige partier ser nu med meget stor alvor på Støjberg-sagen - før syntes de ellers, at der var tale om en politisk heksejagt

To gange, da en uvildig undersøgelse i 2018 0g 2019 blev foreslået, afviste LA, V og K, at der var noget at undersøge. Nu finder de alle Instrukskommissionens beretning alvorlig nok til, at en rigsretssag kan komme på tale. Men de vil ikke svare på, om det var godt, sagen blev undersøgt.