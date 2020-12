Virolog: Lige nu er jeg mest bekymret med hensyn til folks opførsel over jul

Virusekspert Allan Randrup Thomsen venter, at de nye restriktioner med lukning af store dele af detailhandlen vil holde smitten i skak. Men han havde håbet på rejsestriktioner. Dansk Erhverv og Dansk Industri har forståelse for stramningerne, men det er et hårdt slag for erhvervslivet.