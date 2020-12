Politikere kræver bedre kontrol: Ansøgere til dansk statsborgerskab får ikke tjekket udenlandske domme

Det vakte opsigt og krav om handling, da Politiken for nylig kunne fortælle, at udenlandske sportstrænere for børn og unge i Danmark kun bliver tjekket i forhold til, om de har begået overgreb mod børn i Danmark, og altså ikke om de har begået overgreb i andre lande, før de kom til Danmark.

Men heller ikke når det kommer til ansøgninger om dansk statsborgerskab, undersøger danske myndigheder, om ansøgerne har domme fra eksempelvis hjemlandet, der ville kunne udelukke dem fra eller udskyde dansk statsborgerskab. Ud over at spørge ansøgerne.

»Det, ministeriet gør for at undersøge, om en ansøger om indfødsret tidligere har begået kriminalitet, er at bede ansøger afgive oplysninger på tro og love om eventuelle kriminelle forhold begået her i landet eller i udlandet«, skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet til Politiken og tilføjer, at ministeriet aktivt tjekker, om der er registreret kriminalitet i danskekriminalregistre.