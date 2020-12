Hun var 17, og han var 18 år: Her er de 23 par, som blev adskilt efter Støjbergs instruks

De kom til Danmark sidst i 2015 midt under den store flygtningekrise. Ligesom mange andre flygtninge fra Syrien stod kæresteparret pludselig i landet, hvor de til at begynde med blev indkvarteret sammen på et asylcenter. Hun var 17, han var 18, de var naboer og havde giftet sig samme år, som de stak af fra deres borgerkrigsramte land.

Men blot få måneder senere, i februar 2016, tog deres liv en ufrivillig drejning, da de blev hvirvlet ind i en værdipolitisk debat om såkaldte barnebrude. Den daværende udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V), ville ikke finde sig i, at der boede mindreårige piger og ældre mænd på danske asylcentre, og derfor blev parret skilt ad med tvang efter en instruks, som Instrukskommissionen nu har kaldt »klart ulovlig«.

Selv om Inger Støjberg risikerer at havne i Rigsretten for at have brudt loven som minister, fastholder Venstres næstformand, at der var tale om barnebrude. Eller som hun udtrykker det på Facebook: