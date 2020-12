Tre tidligere ansatte i kritiseret daginstitution står frem: »Ledelsen talte til os, som var vi små børn«

Det vakte opsigt på rådhuset i København, da flere end 30 forældre klagede over forholdene i daginstitutionen Vesterbro Børneliv. Nu bakkes forældrene op af tre tidligere medarbejdere fra institutionen, der bekræfter, at der er udbredte problemer med omfattende udskiftning af personale og mistillid, som rammer børnene.

En af de tidligere ansatte, der vælger at stå frem, er Frank Juul Mortensen. Han oplyser, at han var ansat som pædagog i institutionen gennem 10 år. Afslutningsvis også som arbejdsmiljørepræsentant. I sommer valgte han at at opsige sin stilling, fordi han ikke længere mente, at han kunne stå på mål for den ledelse, som han var underlagt.

»Til sidst var det hele kaos. Det blev brandslukkeri. Og børnene begyndte at ændre adfærd«, siger han.