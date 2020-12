94 afviste asylsøgere blev løsladt. Til hvad?

Da den socialdemokratiske regering etablerede den nye myndighed Hjemrejsestyrelsen for knap tre måneder siden, var det for at få flere afviste asylsøgere sendt hjem. Nu er der i Folketinget opstået slagsmål mellem Dansk Folkeparti og udlændingemyndighederne om styrelsens effektivitet.

DF’s retsordfører, Peter Skaarup, har spurgt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), hvor mange personer styrelsen indtil nu har bedt om at løslade. Og han har specifikt spurgt til dem, der er løsladt »til udrejsecentre«. Og dermed med kurs mod hjemlandet.

Peter Skaarup har indtil videre kun kunnet få at vide, at Hjemrejsestyrelsen har bedt politiet om at løslade 94 udlændinge. Men hvad de 94 konkret er løsladt til, forlyder der ikke noget om i svaret. Eksempelvis kan en frihedsberøvet asylsøger blive løsladt på anmodning af Hjemrejsestyrelsen, fordi frihedsberøvelsen har varet for længe – og altså ikke kun med henblik på hjemrejse.