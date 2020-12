Regionsformand: Vaccinationerne bliver en kæmpestor opgave, men vi løser den

De fem danske regioner har fået en kæmpestor opgave med at skulle gennemføre vaccinationen af først de ældste og svageste danskere og udsat sygehuspersonale og derefter alle andre, der ønsker vaccinen.

Men formanden for regionerne, Stephanie Lose (V), er overbevist om, at regionerne godt kan håndtere opgaven, og hun løfter sløret for, hvad der kan være i udsigt:

»Vores forhåbning er, at hvis vaccinen kommer i passende mængder, kan alle plejehjemsbeboere være vaccineret ved udgangen af januar«.

Sundhedsstyrelsen har lagt en plan for, i hvilken rækkefølge danskerne skal vaccineres, efter at den første vaccine formentlig vil blive godkendt af det europæiske lægemiddelagentur, EMA, 21. december.

Det er en kæmpe opgave, men i forhold til at løse den er vi fortrøstningsfulde Stephanie Lose (V), regionsformand

I første fase vil beboerne på plejehjem og de ansatte på sygehusene, som er særligt udsatte for smitte med corona, få tilbud om vaccination. Regionerne regner med at kunne gå i gang med at vaccinere begge grupper mellem jul og nytår.

»Vi kan ikke vaccinere alt sundhedspersonale, men vi kan gå i gang mellem jul og nytår med at vaccinere dem, der arbejder med covid-patienter, dem, der arbejder på intensive afdelinger, på lukkede psykiatriske afdelinger og på fødeafdelingerne«, siger formanden for Danske Regioner.

Hun regner med, at Danmark modtager næste portion vacciner lige på den anden side af nytår, og på det tidspunkt vil regionerne begynde at vaccinere fra en række vaccinationscentre. Her kan ældre, der er i særlig risiko, men bor i eget hjem, selv tage hen og blive vaccineret, og andre vil få tilbud om transport.

»Vi vil gerne vaccinere alle, men hvis vi skal ud og vaccinere alle i eget hjem, så kan vi ikke nå så mange. Jo flere, vi kan transportere ind til vaccinationscentrene, jo flere kan vi vaccinere«.

Hvordan vurderer du opgaven?

»Det er en kæmpestor opgave. Der er en masse logistiske udfordringer, og i omfang er det en meget stor opgave. Den kræver et tæt samarbejde med de praktiserende læger, der skal vaccinere på plejehjem, og den kræver et tæt samarbejde med kommunerne«, siger Stephanie Lose.

De praktiserende lægers organisation, PLO, oplyste torsdag, at de har indgået aftale med regeringen, regionerne og Kommunernes Landsforening om, at lægerne skal løse opgaven med at vaccinere de ældre på plejehjemmene.

Det er en opgave, som lægerne meget gerne tager på sig, siger formanden for PLO, Jørgen Skadborg. Han udsendte i weekenden en forespørgsel til medlemmerne – og fik en »overvældende positiv« respons.

»Jeg regner med, at de praktiserende læger vil stå klar med meget kort varsel, så snart vaccinen er godkendt og klar til at blive taget i brug. Hvis vaccinerne er distribueret og klar til at blive taget i brug på en søndag eller en af helligdagene omkring juleaften, så tager vi også ud en af de dage, hvis det skal være«, siger han.

Brug for hjælp

Regionerne får da også brug for ekstra hjælp og arbejdskraft for at kunne løse opgaven med at vaccinere det meste af Danmarks befolkning, siger Stephanie Lose. Men det er hun ikke i tvivl om, at regionerne kan få.

»Vi så i foråret, at der var mange pensionerede sygeplejersker eller læger, der gerne ville hjælpe. Mit indtryk er, at sådan vil det være igen«.

I første omgang er det Statens Serum Institut, der vil modtage vaccinen, når den kommer ind over grænsen. Statens Serum Institut vil så fordele vaccinen i fem portioner fastsat efter de fem regioners befolkningstal og transportere vaccinen ud til hver af de fem regioner. Typisk vil vaccinen blive afleveret på et stort sygehusapotek, og derfra overtager regionen ansvaret for at få vaccinen ud til plejehjem, sygehuse, vaccinationscentre og mobile enheder, som kan køre rundt i regionen.

»Vi har i alle regioner transportordninger, som vi kan bruge. Der er ingen tvivl om, at det er en stor opgave, men jeg er heller ikke i tvivl om, at vi nok skal få den løst«, siger Stephanie Lose.

Hvor mange patienter per dag vil I kunne vaccinere?

»Det tør jeg ikke svare på«.

Vil vaccinationsopgaven få betydning for de andre opgaver på sygehusene?

»Hvis spørgsmålet er, om vi vil aflyse aktiviteter på sygehusene på grund af vaccinationerne, er svaret nej. Det er en stor opgave, der vil trække på ledelseskræfter og kræve, at mange deltager, men det vil ikke påvirke den almindelige drift på sygehusene«.

Hvad vil opgaven koste regionerne?

»Det har jeg ikke tal for. Det er en opgave, der skal løses, og så finder vi ud af at få refunderet udgifterne bagefter. Regeringen har været meget klar i mælet om, at det er ikke noget, der skal gå ud over den almindelige sygehusbehandling«.

Sundhedsstyrelsen oplyste torsdag, at den hen over jul og nytår vil sende brev til alle borgere over 18 år via e-Boks for at informere om den kommende vaccination og tilbuddet om gratis vaccination mod covid-19. Men hverken Sundhedsstyrelsen eller regionerne har ønsket at fremlægge en egentlig tidsplan for, hvornår tilbuddet kommer til den brede befolkning uden for risikogrupperne.

»Det skal vi se nærmere på. Lige nu gælder det om at få vaccineret de ældre og sundhedspersonalet«, siger Stephanie Lose.

»Det vi håber på, er, at i og med at vi får vaccineret dem, der har størst risiko for at blive indlagt, så vil vi se, at folk i mindre grad bliver indlagt, og så vil presset på sundhedsvæsenet blive mindre. Det vil være rigtig godt for sundhedsvæsenet«.