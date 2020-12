Over halvdelen i udskolingen er usikre på, om de har lært nok i år til at bestå afgangsprøven

Zoom, Meet og Skype.

Danske folkeskoleelever er blevet særdeles velbevandret i internettets forskellige mødefora. Men hjemmeundervisningen har haft sin pris. En undersøgelse af, hvordan de ældste elever har det med at skulle op til en afgangsprøve til sommer, som Ane Qvortrup, professor ved Syddansk Universitet, har stået bag, viser, at over 60 procent af eleverne i 9. klasse er usikre på, om de kan nå at lære det nødvendige for at bestå prøven.

»En oplevelse af at mestre skolen er afgørende for børnenes videre færd. Det handler om troen på, at de kan. Hvis børn tror på, at de kan, så er de også tilbøjelige til at lykkes«, siger Ane Qvortrup, der siden den første nedlukning i marts har forsket i børns trivsel under nedlukningen.