Ellemann står i frygteligt dilemma om Støjbergs fremtid som Venstres toer

Kan man varetage ærefulde tillidshverv som retspolitisk ordfører og næstformand for Venstre og samtidig sidde på anklagebænken i en rigsretssag?

Gider man blive på posterne som retspolitisk ordfører og næstformand for Venstre, hvis partiet eller store dele af det enten har stemt for eller har undladt at stemme imod, at der rejses rigsretstiltale mod én?

Ovenstående er blot et par af de djævelsk giftige spørgsmål, der blinker i horisonten for Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, hans næstformand, Inger Støjberg, og de øvrige tillidsvalgte i Venstres folketingsgruppe, forretningsudvalg og hovedbestyrelse.