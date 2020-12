Kirkeminister: Overvej en ekstra gang, om I skal i kirke juleaften

Der er gode regler for afstand og coronabeskyttelse i kirkerne, fastslår kirkeminister Joy Mogensen (S) som reaktion på, at der i kirker og menigheder er bekymring for den igangværende smittespredning og den risiko, de ser ved at deltage i den kommende højtids gudstjenester:

»Myndighederne mener, at de er tilstrækkelige til at få brudt smittekæderne«.

Alligevel har hun nu bedt sundhedsmyndighederne om at give forskrifterne et ekstra tjek »for at se, om vi kan ’stramme op i bardunerne’«, oplyser ministeren.