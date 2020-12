Håndværkerne er i gang: Regioner indretter vaccinationscentre i tidligere færgeterminaler og nedlagte skoler

Lige så snart vaccinen mod coronavirus kommer til Danmark, vil Region Hovedstaden sætte gang i arbejdet med at vaccinere Danmark. Efter EU-kommissionens tidsplan vil de første kunne blive vaccineret 27. december, men bliver det muligt at vaccinere de ældre på plejehjemmene tidligere, vil det ske.

»Vi er parate til at rykke ud med 10 kølebiler. Når vi modtager vaccinen på Region Hovedstadens Apotek, pakker vi nogle kasser og stiller i køleskabet, og så er vi klar til at rulle ud med kølebilerne næste morgen. Vaccinerne, der opbevares på minus 80 grader, skal helst tø op i køleskab for ikke at bryde kølekæden«, oplyser lægefaglig vicedirektør på Nordsjællands Hospital Jonas Egebart, der står i spidsen for den regionale task force, der sammen med de andre regioner, kommuner og nationale myndigheder har forberedt den kommende vaccination i de seneste 10-11 dage.

Meldingen er den samme fra de øvrige regioner: De er klar til at gå i gang lige så snart, vaccinen ankommer.

De første meldinger tyder på, at den første sending af vacciner til Danmark kun vil indeholde omkring 10.000 vacciner. Vaccinerne fordeles mellem de fem regioner efter indbyggertal, og det betyder, at Region Hovedstaden vil modtage omkring 3.000 vacciner i første omgang.

Jonas Egebart havde gerne set, at Danmark havde modtaget et større antal vacciner i første omgang.

»Men nu skal de i hvert fald ud så hurtigt som muligt og gøre gavn. Vores opgave i regionerne er at modtage vaccinerne og få dem sikkert leveret til de målgrupper, som først skal have tilbud om vacciner«.

Sundhedsstyrelsens plan

Regionerne følger den plan, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet. Efter vaccination af de ældre på plejehjemmene og det mest udsatte sundhedspersonale, vil tilbuddet – i takt med, at der kommer vacciner til Danmark - blive sendt ud til borgere over 85 år, der bor i deres eget hjem, udvalgte ældre over 65 år, der modtager hjemmepleje og borgere under 65, der har en øget risiko for at blive alvorlig syge, hvis de bliver smittet med coronavirus.

Derefter kommer turen til den brede befolkning.

På plejehjemmene vil det være praktiserende læger, der står for vaccinationerne, og Praktiserende Lægers Organisation har allerede meddelt, at de er klar til at gå i gang, når det er muligt. Helligdage eller ej.

Vaccinationscentre under opbygning

De fleste vil skulle vaccineres på de særlige vaccinationscentre, som regionerne er i gang med at oprette.

I Region Hovedstaden er det ambitionen at finde 5-6 velegnede adresser, men regionen har endnu ikke oplyst de præcise adresser.

Region Sjælland har valgt at oprette vaccinationscentre i Roskilde, Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster.

Selv om vi er nødt til at starte småt, så er det en helt afgørende milepæl, når vi går i gang Heino Knudsen (S), regionsformand på Sjælland

»Vaccinen har været ventet, og jeg glæder mig over, at vi nu snart kan begynde at vaccinere de første borgere«, siger regionsformand Heino Knudsen (S).

»Selv om vi er nødt til at starte småt, så er det en helt afgørende milepæl, når vi går i gang«.

Region Syddanmark vil placere vaccinationscentre i syv byer, og man har fundet lokaler til de første fem. De syv byer er: Odense, Svendborg, Esbjerg, Sønderborg, Aabenraa, Kolding og Vejle.

Koncerndirektør Kurt Espersen siger, at de ansatte på rekordtid har formået at finde plads til centrene og lave en plan for den samlede vaccination .

»Det er ganske enkelt imponerende«, siger han.

Håndværkerne er i gang

Region Midtjylland har fundet plads til syv vaccinationscentre, blandt andet på en tidligere fodterapeutskole, en tidligere handelsskole, en tidligere folkeskole og en bygning, hvor Molslinjens administration tidligere holdt til.

De syv centre kommer til at ligge i Aarhus, Randers, Horsens, Holstebro, Viborg, Silkeborg og Herning.

»Lokaler er fundet, lejekontrakter er indgået, og håndværkere og teknikere er i fuld gang med at indrette«, oplyser Region Midtjylland.

»Det er helt fantastisk, at vi lige om lidt er klar til at vaccinere de første borgere mod COVID-19. Det er virkelig en længe ønsket gave«, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Region Nordjylland opretter i første omgang vaccinationscentre på de tre akuthospitaler i Aalborg, Thisted og Hjørring. Senere vil regionen etablere flere centre, så man vil råde over otte vaccinationscentre. Derudover vil regionen supplere med udkørende vaccinationshold.