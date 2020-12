Landsret stadfæster terrordom på 12 års fængsel til syrer

Østre Landsret har mandag idømt en syrisk mand 12 års fængsel for at ville begå et angreb mod tilfældige i København for fire år siden. De ni nævninger og tre landsdommere er enige om, at den 33-årige ville udføre en terrorhandling.

Det skulle ske sammen med en yngre landsmand, der kom rejsende fra Tyskland med to knive, 17.460 tændstikker, fyrværkeri, batterier og walkie talkies, som kunne bruges til at fremstille en eller flere bomber. Landsmanden blev dog stoppet i Rødbyhavn.

Den 33-årige var flygtning i Sverige. Den 19. november 2016 rejste han til København. Dagen inden havde han lagt en video med sig selv op på Facebook. Den handler om jihad og om de vantro. Og om at ofre sig for profeten.

I 2019 blev han også kendt skyldig af Københavns Byret. Her blev dommen fængsel i 12 år, men han ankede til frifindelse. Landsretten finder i modsætning til byretten ikke fuldt tilstrækkeligt bevis for, at den 33-årige var tilknyttet Islamisk Stat, men stadfæstede altså straffen på 12 års fængsel.

Anklager vil have skærpet straffen

Senioranklager Henrik Aagaard har ellers bedt retten om at idømme manden en længere straf end 12 år.

»De ville dræbe et stort antal mennesker og også lemlæste et stort antal mennesker«, siger han.

At der også indgik to køkkenknive i planerne vidner om, at der ud over en bombesprængning skulle begås drab »på den mest bestialske måde«, lød det.

Derimod mente forsvareren, advokat Thomas Brædder, at straffen maksimalt bør være fængsel i otte år. Der er stor uklarhed om den 33-åriges rolle i et angreb, påpegede han:

»Er der tvivl, skal man vælge det for tiltaltes gunstigste resultat«.

Også straffen til landsmanden i Tyskland var et argument. Denne blev idømt fængsel i seks år på grund af sin unge alder.

Ligeledes var længden af varetægtsfængslingen – godt tre år – et af flere argumenter for en mildere straf end i byretten, lød opfordringen til nævninger og landsdommere, der dog valgte at følge byretten i forhold til strafudmålingen.

ritzau