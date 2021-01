2020 blev naturens år. Men det grønne slagsmål er ikke slut

Den danske natur fik et gevaldigt løft i 2020. Folk strømmede ud i den, tilskyndet af både coronakrisen og DR’s tv-serie ’Vilde vidunderlige Danmark’. Lige før sommerferien blev der indgået en politisk aftale om to naturnationalparker, som i begyndelsen af december blev fulgt af en stor aftale om meget mere urørt skov og 13 ekstra naturnationalparker til en pris af 888 millioner kroner over fire år.

De grønne organisationer har haft svært ved at få armene ned.

»2020 har været et fantastisk år for den danske natur«, skrev Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding, i DN’s julehilsen. Og debattøren og forfatteren Rune Engelbreth Larsen, som har ført kampagne for naturnationalparker, måtte modstræbende tage ja-hatten på, som han beskrev det i et indlæg i Politiken 20. december.

Både den urørte skov, i alt 750 km2, og naturnationalparkerne, hvor naturen i modsætning til de eksisterende nationalparker vil få førsteprioritet, vil give bedre vilkår for de mange pressede dyre- og plantearter, hvoraf en stor del er knyttet til skove. Dermed er der en chance for at styrke artsrigdommen i den danske natur efter mange års tilbagegang.