To advokater skal vurdere, om Støjberg kan dømmes: »Der er hverken noget, der hedder 1. juledag eller weekender fra nu af«

Han plejer at lave maden juleaften, men i år har Jon Lauritzen fået lov til at bruge nærmest alle sine vågne timer på at arbejde.

Lauritzen er den ene af de to advokater, der netop er blevet udpeget af Folketinget til at vurdere, om der er grundlag for at dømme den tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) ved en rigsret i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar.

»Der er hverken noget, der hedder 1. juledag eller weekender. fra nu af og frem til at vi skal komme med vores vurdering«, siger Jon Lauritzen, der til daglig er partner i advokatfirmaet DLA Piper.