Julegave til statsansatte: Regeringen klar til at tage toppen af arbejdspresset

Statens embedsmænd og ansatte har brug for at restituere efter et langstrakt coronarelateret arbejds-vanvid, der har givet så meget overarbejde og spidsbelastning, at det truer de statsansattes helbred – og deres evne til at levere kvalitet i udførelsen af deres opgaver.

Sådan lød nødråbet i sidste uge fra de statsansatte jurister og økonomer, der på det nærmeste arbejder i døgndrift med lovpakker, sagsbehandling og minister- og udvalgsbetjening, ikke mindst i de styrelser og departementer, der håndterer økonomiske hjælpepakker og kompensationsordninger.

Ligesom det hårdt pressede sundhedspersonale har de statsansatte embedsmænd brug for at puste, lød meldingen fra formanden for de offentligt ansatte jurister og økonomer, Sara Vergo: