Efterladte kritiserer dansk forbud mod aktiv dødshjælp

Efter en mislykket blindtarmsoperation vågnede 39-årige Torill Marie Irmgaard Klit op og var lam og næsten blind. Hun kæmpede i over to år for at genvinde førligheden, men hendes tilstand blev kun værre, og til sidst ville hun ikke mere. I december 2018 begik hun assisteret selvmord på en klinik i Schweiz. Hendes efterladte er vrede over, at hun var tvunget til at tage til udlandet, fordi assisteret selvmord er ulovligt i Danmark.