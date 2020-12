Finsk Al-Hol-udsending: Det er farligere at lade være med at hente børn hjem

Det er en naiv antagelse, at det skulle være mere sikkert for den finske stat at lade være med at hente finske børn hjem fra syriske fangelejre end rent faktisk at gøre det. Sandheden er derimod, at det er langt farligere at forholde sig passivt og vente på, at de finske børn i syriske fangelejre vokser op i en fangelejr og vender tilbage til Finland som radikaliserede voksne.

Det mener den finske diplomat Jussi Tanner, der i weekenden stod i spidsen for den finske del af en finsk-tysk evakueringsoperation, der resulterede i, at 18 børn og 5 mødre fra Finland og Tyskland blev hentet ud af Al-Hol- og Al-Roj-lejrene i det nordøstlige Syrien via kurdiske og irakiske områder.

»Der artikuleres ofte en naiv tænkning i Finland om, at vi bare kan glemme fangerne i de lejre. At vi aldrig vil høre om dem igen. At de bare vil blive der. Men det er forkert. De er finske statsborgere, og det er nonsens at tro, at de aldrig vil komme tilbage til Finland eller få nogen kontakt til Finland. Det har de jo allerede via deres mobiltelefoner og aktiviteter på sociale medier«, siger Jussi Tanner.