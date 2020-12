Hovedstadens sygehuse gør plads til 200 flere coronasyge

Antallet af indlagte coronapatienter på Region Hovedstadens sygehuse er siden 1. december steget fra 103 til 371. Og denne markante stigning er kommet bag på ledelsen i Region Hovedstaden, der derfor har iværksat en nødplan.

Antallet af sengepladser til coronapatienter skal øges med 200 fra 360 til 560, og det har været nødvendigt at bede nogle af de ansatte om at aflyse deres fridage i julen for i stedet at komme på arbejde. Det kan også, hvis udviklingen fortsætter, blive nødvendigt at sende 10-15 kræftpatienter til operation på sygehuse i Region Syddanmark.

Det oplyste regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) på et pressemøde på Rigshospitalet tirsdag eftermiddag, hvor hun sammen med to ledende embedsmænd forklarede om det pres, som regionens sygehuse er kommet under inden for den seneste uge.