Klokken ti mødes vi til måske et af de mest skæbnesvangre møder, jeg har været med til

Jeg står op kvart over fem om morgenen. Sådan har mine dage været stort set uafbrudt i et helt år med meget få undtagelser, for ellers kan jeg ikke nå det, jeg skal nå, i løbet af en dag. Jeg har så mange mails og rapporter og en kæmpestor styrelse med 500 ansatte, der skal ledes samtidig. Om morgenen har jeg nogle timer, hvor jeg ikke bliver opslugt af vacciner.

Min morgenrutine er morgenbad, kaffe og morgenmad. Så skimmer jeg syv aviser, New York Times og Berlingske, Politiken, Børsen og Jyllands-Posten plus et par stykker til. Jeg har jo meget med EU og USA at gøre, så jeg følger meget med.

På kontoret starter jeg med et interview klokken 7.30 med TV 2 News i foyeren. Senere er det Børneavisen, et af de der interviews, jeg er mest glad for. Klokken ni ringer Ritzau om vacciner og gravide.