Bundlinjen: En jul med fire optimistiske bud på krisen

Det er let at tegne et billede af mørke økonomiske vintermåneder. Det er heller ikke ubegrundet, selv om dansk økonomi har overrasket positivt i 2020 efter coronakrisens første par måneder. Nedlukningen kan meget vel fortsætte efter 3. januar og det er usikkert, hvornår så mange er vaccineret, at det kan aflæses i kurverne for smittede og indlagte.

Men det er ikke nødvendigt at mobilisere den traditionelt positive julestemning for at finde fire gode økonomiske grunde til at være optimistisk, når det gælder andet halvår af 2021. Oplevelsesindustrien får formentlig brug for mere tålmodighed, for kravet om social distance opgives næppe foreløbigt. Coronakrisen er ikke slut, men der er i hvert fald fire grunde til at danske virksomheder og deres medarbejdere kan se noget mere lyst på det nye år end det gamle:

1 Vaccinationerne er sat i gang. November måned blev gennembruddet for de nye coronavacciner. De er udviklet, produceret og godkendt hurtigere end nogensinde før. Tidligere var det en tommelfingerregel i medicinalindustrien, at det kunne tage op til 10 år at frembringe et helt nyt lægemiddel. I år har det snarere taget 10 måneder. Det er en uhørt stor forbedring af produktiviteten i en industri, hvor nultolerance af fejl er et dogme og forsigtighed er et nøgleord.