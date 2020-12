Regeringen: Søfartsstyrelsens rolle i sagen om Scandinavian Star skal undersøges

Nu vil Erhvervsministeriet have en uvildig undersøgelse af, om færgen ’Scandinavian Star’ skulle have været synet efter de daværende danske regler før mordbranden på skibet natten til 7. april 1990, der kostede 159 mennesker livet. Det viste sig nemlig, at der var store sikkerhedsproblemer på skibet.

Det meddeler ministeriet i en pressemeddelelse, og dermed kommer der endnu en undersøgelse af den uopklarede sag om ’Scandinavian Star’, og den skal forelægges erhvervsminister Simon Kollerup (S) og Folketinget.

I forvejen har justitsminister Nick Hækkerup (S) bebudet en undersøgelse af ejer- og forsikringsforholdene bag skibet, som Folketingets partier indleder forhandlinger om i januar. Her er de centrale temaer, at der er uklarhed om ejerforholdene samtidig med, at der skete en fordobling af skibets værdi og forsikring kun én uge før branden.