Intet tyder på, at der falder sne juleaften, men til gengæld er der en anden ting, der falder. Smittetrykket.

Men vi skal stadig passe på, siger direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostøm.

»Smittekurven er knækket, og det er glædeligt, men vi skal stadig huske, at vi er midt i en pandemi. Det er for tidligt at give slip«, siger Søren Brostrøm, tirsdag eftermiddag på et pressemøde.

De nyeste smittetal dækker 27 timer og ikke som normalt de seneste 24 timer på grund af noget så lavpraktisk som serverproblemer hos Statens Serum Institut (SSI).

I løbet af de seneste 27 timer er der registreret 3.297 nye coronatilfælde herhjemme, men der er også blevet testet rekordmange.

Men positivprocenten er også nedad nedadgående – på den gode måde.

Positivprocenten dækker antallet af positive blandt det samlede antal prøver og var 14. december på 3,50 procent, hvilket var det højeste siden foråret. I dag var den faldet til 1,95 procent.

Har epidemien toppet?

I begyndelsen af december måned vurderede SSI, at det daglige smittetal ville være over 4.000 før jul.

Allerede ti dage efter, 17. december, var det på 4.034 smittede. Men det er nu tydeligt, at der viser sig et tegn på at smittetrykket er på vej den rigtige vej.

Mandag blev der registreret 2.543 nye coronatilfælde på 21 timer, og i dag er der altså registreret 3.297 de seneste 27 timer.

Det ser derfor ud til, at alle de restriktioner, der er blev skruet op for at begrænse coronasmitten i det Danmark, har virket.

»Siden 16. december har smittetal og positivprocent i både pcr- og antigentest vist, at restriktioner virker«, skriver SSI-direktør Henrik Ullum på Twitter.

Den stigende smitte i starten af december betød, at nye restriktioner blev indført gradvist i hele landet. Blandt andet måtte restauranter ikke have siddende gæster, og teatre og andre kulturinstitutioner skulle også lukke.

Og den 16. december kom der yderligere, hvor landets storcentre og indkøbscentre fra dagen efter måtte lukke, og fra 21. december gjaldt det også liberale erhverv som frisører.

Også sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) skrev tidligere på twitter, at smitten er ved at aftage blot to dage før juleaften.

»SSI har udregnet det seneste kontakttal til at være 0,9. Det vil sige, at smitten begynder at aftage nu. Tiltagene og alle i samfundets indsats ser ud til at virke, men niveauet af smitte er stadig højt«, skriver han på Twitter.

Et kontakttal på 0,9 betyder, at hvis der er ti smittede personer, så smitter de til sammen ni andre.

Men der er ikke kun gode nyheder i de nyeste tal.

Antallet af indlagte er stadig er stigende. For fem dage siden var der flere indlagte, end der var den 1. april, som var den dag i foråret, hvor flest mennesker var indlagt med coronavirus.

Dengang var der tale om 535 indlæggelser. I dag er der 720 antal indlagte i alt. 91 er indlagt på intensiv og af dem ligger 53 i respirator.

Vi er gået fra at være på grøn kurve, hvor vi kan følge med, til at være på den røde, hvor vi ikke kan følge med Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden

Det sætter sit præg på sygehusene. Specielt Region Hovedstaden har været ramt. Antallet af indlagte coronapatienter på Region Hovedstadens sygehuse er siden 1. december steget fra 103 til 371. Og denne markante stigning er kommet bag på ledelsen i Region Hovedstaden, der derfor har iværksat en nødplan et par dage før jul.

Det betød, at de bad alle ansatte om at aflyse deres fridage i julen for i stedet at komme på arbejde. På et pressemøde 22. december fortalte regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), at sygehusene ikke kunne følge med.

»Vi er gået fra at være på grøn kurve, hvor vi kan følge med, til at være på den røde, hvor vi ikke kan følge med«, sagde Sophie Hæstorp Andersen