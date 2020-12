Frontpersonale: Giv de få vacciner til os, der er ved at knække nakken

Sygehusvæsnet i Region Hovedstaden og Region Sjælland er maksimalt presset på grund af det store antal indlagte coronapatienter og i kraft af sygemeldt eller karantæneramt personale. Samtidig stiger smitten på landets plejecentre, der ligeledes er hårdt ramt af personalemangel.

Det får nu repræsentanter fra landets intensivlæger og frontpersonalet i ældre- og plejesektoren til at appellere til myndighederne om at opprioritere de få først ankomne vacciner til de ansatte i sundheds- og plejesektoren.

»Plejecentrene kører på kanten af, hvad de kan, og hospitaler specielt i Region Hovedstaden og Sjælland er mere end presset; der er personalemangel, og man må nu tvinge folk på arbejde. Vi står samtidig over for at gennemføre danmarkshistoriens største vaccinationsprogram, og det kræver sindssygt meget personale. Vaccinestrategiens ene ben står derfor og vakler, for hvis ikke der er personale nok til at hjælpe borgerne med at give vaccinen, så er vi på den«, siger Torben K. Hollmann, FOA’s formand for social og sundhedssektoren.