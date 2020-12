Anbefalinger for julegudstjenester skærpes - biskopper opfordrer til aflysninger

Julegudstjenester bør afholdes på højst 30 minutter og uden sang, lyder nye anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Det skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

Dermed skærpes anbefalingerne yderligere i forhold til i mandags. Her lød det, at julegudstjenester højest skulle vare 45-50 minutter.

Tidligere opfordrede Kirkeministeriet også til at finde alternative løsninger til fællessang.

Nu er det ’en klar anbefaling om, at der ikke synges ved julegudstjenesterne’, fremgår det af pressemeddelelsen.

Biskopperne: Aflys

Men det er ikke nok med skærpede anbefalinger, mener landets biskopper.

Marianne Gaarden, biskop ved Lolland-Falster Stift, har onsdag aften været til møde med resten af biskopperne, og her er opfordringen klar.

»Vi anbefaler, at man ikke holder gudstjenester«.

»Vi vurderer, at det bliver meget vanskeligt for menighedsrådene og præsterne at gennemføre de julegudstjenester i morgen. Vi synes ikke længere, at det kan gøres på forsvarlig vis«, siger Marianne Gaarden.

Julegudstjenesterne har i længere tid skabt debat, fordi flere ansatte i folkekirken har udtrykt bekymring over, hvorvidt de kan føre til yderligere smittespredning med coronavirus.

SF har sagt, at man helt bør lukke kirkerne juleaften. Flere virologer har opfordret til det samme.

De nye anbefalinger omfatter fortsat resten af anbefalingerne fra i mandags, hvor man blandt andet opfordrede til at flytte julegudstjenesterne udendørs.

Ritzau