Kirker aflyser julegudstjenester: »Man stiller folkekirken i en fuldstændig urimelig situation«

Efter at sundhedsmyndighederne endnu en gang onsdag aften skærpede retningslinjerne for gudstjenester har flere af landets kirker nu valgt at aflyse julegudstjenesterne frem til 3. januar.

Det oplyser Københavns Domkirke, Aarhus Domkirke, Viborg Domkirke og Emdrup Kirke til Politiken.

»Det er med et blødende hjerte, at vi bliver nødt til at gøre det. Når jeg tænker på alle de tiltag, vi har gjort for at gøre det sikkert og sikre, at medarbejdere har følt sig trygge, så er jeg dybt ked af det på vegne af de mennesker, der har meldt sig til«, siger formand ved menighedsrådet ved Vor Frue Sogn i København, Jeppe Hedaa.