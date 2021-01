Sket i ugen: Hvis man får mere vaccine ud af sprøjten, er der så mikrochip nok til alle?

Sagt i ugen

Pensioneret officer Lars Møller om regeringens håb om lys for enden af coronatunnelen:

»Der findes to muligheder. Den ene er, at man nærmer sig udgangen og dagslyset. Den anden, at et modkørende tog er på vej mod én i fuld fart«.

(Berlingske)

Forfatteren Suzanne Brøgger, netop kåret til årets europæer:

»Unge mennesker var klar til at miste deres job, fordi gamle mennesker kunne miste livet. Det har man ikke set før«.

(Information)

Carl-Einar Jørgensen, 92 år, vaccineret som den første på Plejecenter Fælledgården i København:

»Det er en julegave til menneskeheden. Jeg tror på, jeg lever en evighed nu. Nu glæder jeg mig til kontakten med andre mennesker. Ikke mindst med smukke damer«.

(TV 2 News)

Anne Horvath, der beskriver sig selv som singlekvinde i 30’erne:

»Det er sødt, hvor mange mænd der ikke vil mødes, fordi de er bange for at smitte mig med corona, når de tydeligvis aldrig har haft problemer med at smitte mig med klamydia, gonorré, kønsvorter, syfilis, aids, herpes eller fnat«.

(Twitter)

Søren Eskildsen, talsmand for Smukfest:

»Regeringen bør indføre et coronapas, hvor man kan se, om en person er blevet vaccineret eller har dannet antistoffer. Eller har en negativ coronatest, som fx ikke er ældre end 72 timer. Det ville kunne bruges som adgang til store arrangementer«.

(Berlingske)

Tvlægen Peter Qvortrup Geisling ved synet af skulderen på Jytte Frederiksen i Ishøj:

»Sådan gør jeg også! Man presser huden sammen, så det gør ondt. Når man så slipper igen, så mærker man slet ikke nålen«.

(DR)

Sveriges justitsminister, Morgan Johansson, (ja, det var ham, der lukkede danske rejser via Ystad til Bornholm) blev snuppet på fersk gerning i Lund, selv om regeringen fraråder shopping.

»Jeg besøgte et shoppingcenter for at købe en forsinket julegave til mine forældre. Det var uforsigtigt, og jeg burde have planlagt mit indkøb bedre. Der var dog ingen trængsel, og det gik at holde afstand takket være vagterne«.

(SVT)

Verdenssundhedsorganisationen WHO’s generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i videotale:

»Historien fortæller os, at det her ikke bliver den sidste pandemi, og at epidemier er en del af livet. Vi må alle lære af de lektier, som pandemien har vist os«.

(WHO/Ritzau)

Komikeren Michael Schøt:

Hvis jeg kender 2020 ret, så giver den der vaccine sprøjtende diarré, og alle dem der hamstrede toiletpapir og vaccinemodstanderne kommer til at sidde og grine af alle os andre«.

(Twitter)

Vis mere