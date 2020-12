Begejstret professor: »Det er fuldstændig vanvittigt«

Søndag 27. december er på mange måder ikke bare endnu en juledag. Det blev dagen, hvor de første danskere fik en dosis coronavaccine, og man så småt kan begynde at se frem til lysere tider.

Ali Salanti er professor ved Københavns Universitet. Han har lavet forskellige vacciner og har fulgt vaccinefeltet i de sidste 20 år. Han har ligesom mange andre danskere fulgt nøje med siden tidligt i morges, hvor de første vaccinationer blev foretaget på plejehjem og hospitaler. Han er forundret over, at vi allerede i dag står klar med en vaccine med så gode resultater og få bivirkninger.

»Det er fuldstændig vanvittigt, at det er gået så hurtigt. I dag er jo kulminationen på et helt ekstremt intensivt forløb internationalt. At gå fra at identificere en sygdoms organisme til at have en vaccine på under et år er noget af en præstation«, siger han og fortsætter: