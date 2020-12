Advokaters vurdering af Støjberg er allerede klar om få dage

Allerede få dage efter nytår vil to advokater fremlægge en konklusion, der er omgærdet af særdeles stor interesse på Christiansborg.

På et møde med Folketingets Udvalg for Forretningsorden vil advokaterne Jon Lauritzen og Anne Birgitte Gammeljord mundtligt fremlægge deres vurdering af, om der er grundlag for at rejse en rigsretssag mod Inger Støjberg. Mødet er endnu ikke endelig datosat, men ventes at finde sted i den første uge af 2021.

»Vi arbejder efter at være færdige 4. januar. Vi kommer med en mundtlig redegørelse og en konklusion til udvalget«, siger Jon Lauritzen.