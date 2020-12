Kan Støjberg klare lugten i bageriet, eller bliver det en plads som andenviolin hos Nye Borgelige?

Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål efter tirsdagens dramatiske magtkamp i Venstre, der endte med at Inger Støjberg trak sig som næstformand.

Men én ting står klart, hvis man spørger to politiske kommentatorer, der har fulgt Venstre og Inger Støjberg tæt. Hovedpersonen kommer ikke til at mange muligheder, hvis hun beslutter sig for at sige helt farvel til Venstre.

»Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige står i hvert fald klar med åbne arme. Jeg tror heller ikke, det er usandsynligt, at Konservative ville være interesserede i at få en profil som Inger Støjberg med«, siger Jesper Kraft, der er tidligere særlig rådgiver for Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og nu politisk analytiker på Kristeligt Dagblad.