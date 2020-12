Møgåret 2020 blev rundet af med en nytårstale, der var »helt rigtig«, mener ekspert

Hvordan tager man afsked med et af de mærkeligste – og hårdeste – år i nyere tid? Dronning Margrethe valgte i sin nytårstale at gøre det med så mange positive ord, som hun kunne.

»I aften tager vi afsked med et underligt år. 2020 vil vi ikke glemme. Det blev et prøvelsens år, men vi viste, at vi kan stå sammen, når det gælder, og at vi formår at finde lyse øjeblikke, trods afsavn og usikkerhed«, sagde dronningen i en tale, der ud over venlige ord til Færøerne, Grønland, Forsvaret og politiet stort set kun handlede om coronakrisen.

Om dens omkostninger og menneskelige afsavn i form af dødsfald og ensomhed, ikke mindst for ældre. Om virksomhedsdød og sociale restriktioner. Om presset på sundhedspersonalet, der fik en særlig tak fra dronningen.