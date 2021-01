Løkkes exit udløser reaktioner: »Der er masser af egotrip bag Venstres nedsmeltning«

Efter 40 års medlemskab valgte tidligere statsminister og formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen at melde sig ud af partiet på årets første dag. Det skriver han på Twitter og Facebook.

Den tidligere statsminister forklarer på de sociale medier, at det er »med lyst og mod til at møde den ny verden, der står foran os«, at han nu forlader sit parti.

Lars Løkke Rasmussens exit kommer kun få dage, efter at Inger Støjberg trak sig som næstformand, og flere politikere og politiske kommentatorer spår, at Jakob Ellemann-Jensen står over for et hektisk 2021, hvis han skal samle partiet igen.