Bil gennemhullet: Mand død efter skyderi i Nordsjælland

En 38-årig mand er lørdag aften afgået ved døden efter et skyderi, som formodes at være banderelateret. Også en 21-årig mand er blevet ramt af skud.

Det oplyser Svend Foldager, der er politiinspektør ved Nordsjællands Politi.

Fire mænd ankom ved 19-tiden til Nordsjællands Hospital i Hillerød.

»De to personer blev indbragt til sygehuset i en privatbil sammen med to andre mænd«, siger han.

Den 21-årige er på operationsbordet på Nordsjællands Hospital. Hans tilstand er ukendt.

De to andre mænd er begge blevet anholdt.

Vagtchef ved Nordsjællands Politi David Borchersen har tidligere beskrevet over for Ekstra Bladet, at der var tale om en bil med skudhuller.

Ifølge avisens journalist på stedet er der tale om mange skudhuller i forruden, på køleren og i sidedøren.

Politiet ved endnu ikke, hvad der er sket, forud for at bilen ankom til hospitalet.

»Vi ved ikke, hvor gerningsstedet er, så vi søger oplysninger om det, hvis nogen kan gøre os klogere på, hvor det er sket, og hvad der er sket«, siger Svend Foldager.

Omkring klokken 21.30 er politiet fortsat talstærkt til stede ved Nordsjællands Hospital.

»Vi er fortsat til stede derude for at undersøge bilen og for at sikre ro og orden på hospitalet, hvor der selvfølgelig er en del pårørende til stede«, siger Svend Foldager.

»Derudover kører vi meget patrulje i området omkring hospitalet og i Hillerød«.

ritzau