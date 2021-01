Løkke uddyber sit exit: »Kan jeg være det bekendt? Vel egentlig ikke«

Allerede i efteråret luftede Lars Løkke Rasmussen sine tanker om at melde sig ud af det parti, han har været en del af i 40 år. På årets første dag tog han skridtet, og meddelte på Facebook og Twitter, at han forlader Venstre. Nu uddyber han sin beslutning i en klumme i B.T.

»Dansk Folkeparti vil melde Danmark ud af EU, Nye Borgerlige vil melde os ud af internationale konventioner, og Liberal Alliance vil – omend man fornemmer en ny, lidt mere klædelig ydmyghed – topskattelettelser så intenst, at alt andet bliver ligegyldigt. Endda en borgerlig-liberal regerings overlevelse«, skriver han.

Lars Løkke mener, at dansk politik har ændret udseende til noget mindre klædeligt, end det han var vant til. At skillelinjen har ændret sig fra at handle om individ over for stat, til at handle om nation over for omverden. Dansk politik er blevet mere lukket end åben, mener han, og stiller derfor spørgsmålet: Skal der bygges broer eller murer?