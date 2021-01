Kredsformand om Løkkes exit: »Det bliver en tung arv at løfte«

Efter kongemordet sidste sommer har flere spekuleret i hvordan Lars Løkke Rasmussens fremtid i Venstre – og i politik – så ud. Ville han indfinde sig med en ny plads i partiet? Ville han melde sig ud? Ville han starte nyt parti?

En af dem, der spekulerede over dette er Brian Strømsted, der er kredsbestyrelsesformand for Venstre i Køge, hvor Lars Løkke Rasmussen har været opstillet som folketingskandidat.

Og særligt siden Løkke i efteråret luftede ideen om at forlade partiet, har spekulationerne taget til. Brian Strømsted er derfor glad for endelig at have fået afklaring med, hvad der skal ske i partiet, efter den tidligere statsminister 1. januar meddelte på Facebook, at han »med vemod« har besluttet at sætte sig selv fri og melde sig ud af Venstre efter 40 års medlemskab.