Brandfolk kæmper mod stor brand i sydfynsk gods

Der udbrød mandag en større brand på Bjørnemose Gods ved Svendborg. Tidlig aften mandag kæmper brandfolk stadig med branden.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss.

»Jeg har lige talt med indsatslederen. Vi kan konstatere, at det stadig brænder lystigt. Det er en større opgave«, siger vagtchefen kort før klokken 18.

Han oplyser, at alarmcentralen blev alarmeret klokken 13.05, og både brandvæsen, politi og hjemmeværn er ved branden.

Fordi branden stadig er i gang mandag aften, må politiet vente til tirsdag med at komme ind i bygningen for at klarlægge brandårsagen.

»Vi er stadig ikke inde i bygningen, fordi det brænder så meget, som det gør. Vi har fået assistance af hjemmeværnet, som bliver og passer på det hele natten«, siger Henrik Strauss.

Ingen er kommet noget til

Branden er i godsets hovedbygning. Fyens Stiftstidende skrev tidligere mandag, at der er tale om en skorstensbrand, som indtil videre har kostet tagkonstruktionen i godsets hovedbygning.

Ingen er kommet noget til i branden.

Ifølge Danske Herregårde er Bjørnemose Gods’ hovedbygning opført efter Erik Carl Bille Brahes overtagelse af herregården i 1854. Bygningen er nu formentlig ødelagt.

»Den er efter mit bedste skøn fuldstændig ødelagt«, siger vagtchef Henrik Strauss og tilføjer:

»Man har fået assistance fra Beredskabsstyrelsen med en grab, som grabber det fra hinanden for at komme ind til nogle brandlommer, og det plejer ikke at være ret godt for bygningen«.

