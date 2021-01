Rigsretssag mod Støjberg? Advokater fremlægger deres vurdering mundtligt på lukket møde

Efter et intenst arbejde hen over juleferien vil to advokater onsdag formiddag aflevere deres konklusioner i den såkaldte Støjberg-sag til Folketinget.

Advokaterne Jon Lauritzen og Anne Birgitte Gammeljord skal vurdere, om Instrukskommissionens hårde kritik af tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) kan danne grundlag for en rigsretssag.

Konklusionen bliver afleveret mundtligt på et lukket møde med et særligt underudvalg til Folketingets Udvalg for Forretningsorden onsdag klokken 9:30.