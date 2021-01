Sidste fodboldtræning de næste to uger: »Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre lige nu«

Et par små børn løber en smule kaotisk rundt efter en fodbold i den bidende kulde denne januareftermiddag i Fælledparken på Østerbro i København. Og selv om bolden er mindre end en normal fodbold, kommer den til at se ekstremt stor ud, når de små drenge løber rundt efter den med huer og vanter på – nogle af dem endda iført flyverdragt.

Denne eftermiddag er det de små børn fra årgang 2016, fodboldklubben BK Skjold, der er til træning, hvor årgang 2007 agerer ’hjælpetræner’. Normalt har BK Skjold træninger her flere gange om ugen, men sådan vil det ikke være de næste to uger.

Mette Frederiksen har nemlig få timer forinden til et pressemøde meddelt, at forsamlingsforbuddet skærpes, så det frem til 17. januar er forbudt at samles mere end fem personer. Det sætter et benspænd for træningen, fortæller Rune Wonsyld, som er børneudviklingstræner og sportslig leder i BK Skjold.