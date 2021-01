Strafferetsekspert: Advokaters vurdering af rigsretssag mod Støjberg er »fuldstændig overbevisende«

De to advokater, som onsdag har vurderet, at der er grundlag for at rejse en rigsretssag mod Inger Støjberg, har leveret et »fornemt stykke arbejde«.

Det vurderer professor emeritus og strafferetsekspert Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet efter at have læst de to advokaters vurdering i sagen.

»Juridisk set er advokaternes konklusion fuldstændig overbevisende. For andre jurister med fornøden sagkundskab på området kan de to advokaters vurdering ikke være særlig overraskende«, siger Jørn Vestergaard.