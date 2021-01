Beviser til en rigsret? Advokater leverer »fuldstændig overbevisende« konklusion

I sidste ende bliver det op til flertallet i Folketinget og ikke mindst statsminister Mette Frederiksen (S) at afgøre, om der for første gang i over 25 år skal rejses en historisk rigsretssag mod en tidligere minister. For det er og bliver en politisk beslutning.

Men juridisk er vurderingen fra de to advokater Jon Lauritzen og Anne Birgitte Gammeljord ikke til at misforstå: Der er et solidt grundlag og rimelige chancer for, at tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil kunne dømmes for at have brudt loven ved at have tvangsadskilt unge asylpar.

Sådan lyder vurderingen fra flere juridiske eksperter, efter at et udvalg i Folketinget onsdag fik en gennemgang af sagens tyngde og alvor af de to advokater udpeget af Advokatrådet, som har brugt juleferien på at læse sig igennem en yderst kritisk beretning fra Instrukskommissionen.