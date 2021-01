Socialdemokratiet og Venstre er landet i blinkeleg om rigsretssag

Det bliver mere end almindeligt svært at sige nej til at kaste tidligere integrationsminister Inger Støjberg (V) ind i det første rigsretsforløb, siden tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen (K) havnede i samme procedure for mere end 27 år siden.

Det er vurderingen fra en række centrale socialdemokratiske kilder efter offentliggørelsen af den juridiske vurdering fra advokaterne Jon Lauritzen og Anne Birgitte Gammeljord, der før jul blev hyret af Folketinget for at finde frem til, om Instrukskommissionens konklusioner er alvorlige nok til, »at der rejses tiltale med forventning om domfældelse« mod Støjberg for hendes ulovlige adskillelse af asylpar.

Ved at spørge advokaterne blev der indledt en åleruselignende proces, hvor advokaternes bedømmelse er blevet afgørende for partiernes politiske stillingtagen.