Britisk statsborger, der ikke har turdet forlade sit gemmested i fem år, er villig til at stille op i dansk retssal

Fakta

Udbyttesagen

Myndighederne i Danmark mener, at Sanjay Shah og hans medsammensvorne hentede milliarder i den danske statskasse ved hjælp af falske ansøgninger om tilbagebetaling af udbytteskat på aktier, som de ikke ejede og derfor heller ikke havde fået udbytte fra eller betalt udbytteskat af.

På den måde hente Shahs selskaber mere end 9 milliarder kroner ud af Danmark fra 2012 til 2015.

Der er tilsvarende sager i andre lande, men Danmark var et særligt let offer, fordi Skat udbetalte de mange penge uden at kontrollere, om ansøgerne havde krav på dem, hvis blot papirerne var udfyldt korrekt.

Ud over SØIK’s straffesager fører Skattestyrelsen omfattende og komplicerede retssager i blandt andet New York, London og Kuala Lumpur i forsøg på at få nogle af milliarderne tilbage til den danske statskasse.





Vis mere