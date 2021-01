Pernille Skipper: Nej, det har ikke noget at gøre med, at mange af vores vælgere er pædagoger

Skal hele Danmark lukkes ned?

»Nej, det skal hele Danmark ikke. Men vi har den overordnede tilgang, at vi synes, det er bedre at gå ti centimeter for langt end ti centimeter for kort, når vi har at gøre med en ukendt og meget voldsom pandemi, som risikerer at slå en masse mennesker ihjel og få hele vores sundhedssystem til at knække«.

I anbefalede for et par dage siden at lukke for daginstitutioner, så der kun var nødpasning. Hvorfor gribe ind lige der?

»Vi havde et meget klart mål om at få sænket aktivitetsniveauet, efter den engelske mutation kom til Danmark. Myndighederne kom så og anbefalede, at i stedet for at lukke daginstitutionerne skulle forsamlingsforbuddet sænkes fra ti til fem og på den måde sænke aktivitetsniveauet. Det lyttede vi så til og mener derfor ikke længere, at daginstitutionerne bør lukkes. Vi havde været villige til at gå et skridt videre, men nu håber vi, at det her er tilstrækkeligt«.

Så I er tilfredse med de nye tiltag?