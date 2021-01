Forskere: Støjberg-sagen afviger på flere måder fra andre politiske skandaler

Hvorfor er det netop Inger Støjberg og ikke andre politikere med problemsager, som risikerer at blive stillet for en rigsret? Det skyldes sagens alvor, at ministeren blev advaret og Støjbergs urokkelighed, vurderer en politolog og to forvaltningsretseksperter.