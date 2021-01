Yamma var en storebror i sin familie og for de svage. Dagen før nytårsaften blev han dræbt på jobbet i Fårevejle

Få minutter forinden er 58-årige Habibollah Ahamadzais familie kørt for at besøge et nært familiemedlem. Han er som den eneste blevet hjemme i parcelhuset i Tilst uden for Aarhus. Fordi han har brug for en hjemmedag. Sådan en rolig en af slagsen inden nytårsaften i morgen.

Han er i gang med at brygge en kande sort te i køkkenet, da det ringer på døren. Silhuetterne bag den slørede glasdør er ikke hans sønner, de tilhører to uniformerede politibetjente. Og de vil indenfor og snakke.

»Hvorfor kan I ikke bare sige det her«, spørger Habibollah Ahamadzai.