Skibsreder bag 'Scandinavian Star' indrømmer skattetænkning i fortrolig afhøringsrapport

Fortrolig afhøringsrapport viser, at den dømte forretningsmand bag ’Scandinavian Star’ har erkendt over for dansk og norsk politi, at han indgik i et samarbejde med amerikansk selskab om skattetænkning med skibe. Det øger mistanken om, at han var stråmand, siger efterladte.