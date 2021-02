Mette Wichmann flyttede fra Vesterbro: »Så smider min far en joke om, at der sikkert er farmerdating herovre. Og så tænker jeg bare »shit, altså!««

Serie

Et nyt hjem

Nogle af de store valg i livet træffer vi, når vi flytter. Nye rammer, nye vægge, andre mennesker, et andet slags liv.

For mange ændrede 2020 forestillingen om hverdagslivet. En måling fra Epinion for Altinget i november viste for eksempel, at mindst hver tiende københavner over 18 år under coronakrisen har overvejet, om det vil være bedre at bo i en mindre by.

I denne serie møder vi mennesker, der har taget springet og er flyttet til et nyt hjem. Hvordan passer de og deres værdier fra det gamle hjem til det nye sted? Det føles anderledes, men hvordan?





