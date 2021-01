De tvangsadskilte: »De ville begge to have samleje. Der var ingen tvang i det«

Kærlighed er besværligt i Afghanistan. For slet ikke at tale om lysten til sex. Det er med livet som indsats, hvis to unge mennesker bliver grebet i akten. Man risikerer at blive stenet.

Det kunne en 16-årig pige fortælle asylmyndighederne, da hun i november 2015 kom til Danmark sammen med sin 17-årige mand og hans familie. Hun var på flugt fra sine egne forældre, der ville gifte hende bort til en mand på faderens alder.

»Det er et generelt problem i Afghanistan, at pigen ikke bliver spurgt, om hun vil indgå et ægteskab«, fortalte hun i 2016 asylmyndighederne og sagde, at »hun var bange for, at hendes far ville blive sur og slå hende ihjel, hvis hun sagde nej til at blive gift med den ældre mand«.

Alligevel blev de to unge afghanere skilt ad i Danmark ligesom 22 andre par med henvisning til en instruks uden undtagelser, der er blevet kendt klart ulovlig og kan sende daværende udlændingeminister Inger Støjberg (V) i Rigsretten. Sagerne om de tvangsadskilte unge indgår nu i Instrukskommissionens beretning.