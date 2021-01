Søren Pape er imponeret: Jeg vil tro, at alle børn i Gentofte på et tidspunkt har trykket hans hånd eller fået et brev fra ham

Ved juletid kom et kort ind ad døren hos en borger i Gentofte Kommune. På kortet stod en personlig hilsen fra borgmester Hans Toft, skrevet i hånden med fyldepen. Borgmesteren takkede for indsatsen i et af kommunens opgaveudvalg. Borgeren, som aldrig har stemt på borgmesteren, konstaterede imponeret hen over gløggen, at den slags håndskrevne julekort måtte Hans Toft have sendt tusindvis af.

Og det er lige præcis det, som Hans Toft er god til: At se, mødes med og anerkende sine borgere. Uanset om du spørger partifæller, bysbørn eller politiske modstandere, så får du samme svar: Hans Toft er overalt.

Han dukker op, når en ansat i en af de lokale børnehaver har 20-års jubilæum, holder tale ved festligheder på skolerne og drøner fra en kulturel begivenhed til den næste, når Gentoftes kultur- og festdage løber af stablen.

Men til maj træder den snart 74-årige borgmester tilbage, og til november nøjes han med at genopstille til sin post i Region Hovedstaden. Måske er det på tide at drosle lidt ned, for borgmesteren er en mand, der arbejder 24/7, siger Brigitta Volsted Rick, som er byrådsmedlem for SF i Gentofte.

»Han har ikke nogen børn, så han er en type, der bruger hele døgnet på at lave politik. Når man ringer til ham og kræver noget, så tager han fat i det. Hvis borgere skriver et brev, så ringer han til dem. Han er god til nærkontakt med borgerne og kan noget, som gør, at man får respekt for ham«, siger Brigitta Volsted Rick.