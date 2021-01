YouTube-videoer og gåture er blevet undervisning i gymnasiet: »Det giver ikke mening, at vi skal op til alle vores eksaminer«

Mange har måtte vende sig til at skulle arbejde hjemme. For landets gymnasieelever har hjemmearbejdet dog konsekvenser både fagligt og socialt. Dagene flyder sammen, motivationen forsvinder, og forude lurer afgangseksaminerne. Nu har 45.000 skrevet under på et borgerforslag for at aflyse årets afgangseksaminer.