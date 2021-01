Rigsretssag mod Støjberg kan overstås på få måneder, hvis Folketinget trykker på knappen

Seneste gang en minister kom for en rigsret her i landet, varede det to år, fra Folketinget havde truffet beslutningen om at rejse sagen, til der faldt dom. Men ender et flertal med at stille Inger Støjberg (V) for en rigsret, vil hun ikke kunne forvente flere år i uvished, hvor hun har et anklageskrift hængende over hovedet.

Nok er instrukssagen omfangsrig, når det gælder vidner og dokumenter, og nok er Rigsretten, som kun er blevet vakt til live fem gange i danmarkshistorien, en tung institution med op imod 30 dommere, der skal sætte sig ind i sagen, men en ny rigsretssag kan med al sandsynlighed afvikles på få måneder.